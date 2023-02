Namêche 6 – Evere 3

"Un match sérieux au cours duquel nous avons été efficaces défensivement et offensivement, précisait Stéphane"Soussou"Jamart. À noter le gros match de Luyten au goal. C’était 5-2 à la mi-temps. Si nous gagnons notre match de retard vendredi, nous serons seuls en tête et aurons notre sort entre les mains."

Les buteurs locaux se nomment Gilson (2), Hubeaux, M. Jamart, S. Jamart et A. Lombet.

Nationale 3B

Florennes 13- La Hestre 6

Emmenés par A.Delcourt (8), Collinet (3) et M. Delcourt (2), les Aviateurs ont donné une leçon de fair-play à leurs invités.

Loyers 2 – Montigny 2

Privés de leur coach Nicolas Nellis, les Loyersois ont engrangé un point grâce, entre autres, Dehez et Salihu.

Thulin 8 – Sambreville 4

Côté sambrevillois, D. Boucha prenait place dans les buts. Carlier était suspendu, Cirlincione, absent. De 3-0 (au repos), le score passait à 3-2, 5-2, 5-3, 6-3, 6-4 et à 8-4. Furnémont (2), M. Boucha et Van Dijck se sont partagé les buts sambriens.

Morlanwelz 2 – Jemeppe

Les Jemeppois se présentaient à six chez des Argentins au complet.

Le début de match était très tactique. Bien en place, les équipes évoluaient en 1-2-1 et laissaient peu d’espace pour des tirs.

Très motivé, River Plate prenait l’avance sur un enchaînement crochet et frappe de Juliano Cirvillieri (1-0). "Nos hôtes auraient même mérité un avantage plus conséquent", reconnaissait le feu-follet jemeppois Rémi Warnier.

La seconde période était très différente. Remontés sur le terrain avec davantage de grinta et d’envie, les Namurois égalisaient grâce à Taouchant (1-1, 29e) avant de prendre l’avance (1-2) sur un goal de Warnier (1-2). S'ensuivait une multitude de tirs au but namurois. Auteur d’un grand match, le gardien local repoussait tous les envois visiteurs. L’orage passé, les Hennuyers arrachaient le partage dans les dernières minutes (47e).

"Nous sommes un peu déçus de ne pas avoir gagné, mais le résultat est somme toute logique. Un beau point en déplacement contre une très belle équipe", concluait Rémi Warnier.

Nationale 3C

Mont 2 – Tintigny 3

"Malgré la défaite, une très bonne prestation des gars. Une nouvelle fois, nous avons mené au score. Le partage aurait été plus logique", analysait le T1 mosan Grégory Gilles, privé de Dechamps et de Simon, adversaires au foot. Julien Vincent (P2) et Renaldo Viana (P3) complétaient le noyau local. J. Mayanga et A. Descarpentries ont inscrit les buts locaux.

Sougné 5 – Anhée 3

"Nous méritons au minimum le partage. Nous avons raté beaucoup trop d’occasions", précisait Justin Dubois, l’un des buteurs namurois. V. Dubois et Nazé ont inscrit les autres goals namurois.