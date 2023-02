LOYERS: Casamento 3, Despontin 15, Pirlot 5 (1x3), Bierman 28 (2x3), Massy, Vanoverschelde 5 (1x3), Bastin 4, Waterval 2, Badoux 4.

VIEUX-CAMPINAIRE: Ahmed 13 (4x3), Sculier 17, Karavokyros 11 (3x3), Bearzotti 26 (4x3), Soegito 2, Rosen 2, Duding 11 (1x3), Steenberghs 6.

Loyers éprouve des difficultés à trouver la faille alors que Vieux-Campinaire est en réussite en première mi-temps (55 points !). Sans Demars ni Guillaume, les Namurois sont pris à la gorge et ne parviendront jamais à reprendre pied. "On a fait un super début de match et je pense que Loyers a eu un off-day complet. Notre adresse et, surtout, notre bon travail défensif nous ont permis de faire le trou directement. On encaisse 13 points sur les douze premières minutes et, à partir de là, nous avons su gérer nos 20-25 points d’avance, explique Lucas Bearzotti, le meilleur marqueur fleurusien. On a une équipe un peu vieillissante et nous avons dû faire avec les blessures et absences qui en découlent en début de saison. Le second tour se passe mieux et ça fait plaisir de gagner contre des équipes du top comme Waterloo ou Loyers." Du côté de Loyers, Maxence Gilet ne pouvait que reconnaître la supériorité du Campinaire ce samedi: "Ils ont joué avec beaucoup plus de conviction et d’intelligence de jeu que nous, tant offensivement que défensivement, réagit le coach. Tout l’honneur à cette équipe qui a réussi à nous faire déjouer complétement en mettant cette agressivité. Elle a mis mes joueurs dans un mauvais jour."