Arbitre: Dubois.

Cartes jaunes: Gonset, Mohimont, Kone.

Buts: M. Colard (1-0, 15e), Gérard (2-0, 29e, csc), Tadjenant (3-0, 47e), Richir (4-0, 52e), Mathy (5-0, 55e), Boutgmi (6-0, 74e), Ad. Collard (7-0, 77e).

LOYERS: Salmon, Crévits, Dandoy (71e, Boutgmi), De Fraipont (22e, Tadjenant), Richir (71e, Thoron), Scaffidi, Devroye, Mathy, Mandil (61e, Ad. Collard), M. Colard, Mauléon.

HAVERSIN: Gérard (61e, Galer), Michel (59e, Grandjean), Tricnaux, Davin, Thonon (61e, Gonset), Kone, Corhay, Piraux, Mohimont, Leclercq (55e, Pellegrino), Struvay.

Dès l'entame du match ce sont les Namurois qui se montrent entreprenants. En face, la réaction est très, très faible si bien qu'on connaît mille difficultés à mettre Salmon en action. C'est en toute logique que l'ouverture du score arrive de la tête de M. Colard (1-0, 15e). Haversin reste sans réaction ce qui donne un score de 2-0 au repos, Mandil voyant son tir détourné par Gérard.

La question était de savoir si les visiteurs étaient capables de réagir et de mettre (enfin) Salmon au travail. La réponse, négative, ne tardait pas à venir avec le but de la 47e, signé Tadjenant (3-0). Et que dire des instants suivants? C'était 4-0 à la 52e par Richir et 5-0 à la 55e par Mathy. Et nous cherchons encore quelque chose de positif pour Haversin? Rien. La suite est connue avec deux buts supplémentaires signés Boutgmi et Ad. Collard. Les derniers faits saillants: deux balles repoussées par les piquets sur un envoi d’Ad. Collard et sur une tête de Mauléon.

"On a fait ce qu'on devait faire, confie le capitaine loyersois Damien Crévits et on a réagi par rapport au partage de la semaine dernière à Beauraing. Ce fut une réaction totale ce qui est du bénef pour l'équipe. Que du plaisir avant d'autres échéances plus ardues".