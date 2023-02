Les "Aviateurs" ont dû rester concentrés toute la partie face à des Etoilés réduits à 11 éléments, mais qui n’ont jamais démérité. Le but rapide de Raskin aurait pu les décourager. Ce ne fut pas le cas et, à deux reprises, Verlaers manquait d’égaliser avant la pause. Le 2e but de Raskin, quelque peu contesté par les visités, n’intervint qu’à la 80e.

Lesve-Arbre 27 - Olloy 0

Les Profondevillois menaient 14-0 à la mi-temps, avant d’ajouter treize buts à ce vertigineux résultat. "Je souligne le courage des Ollégiens", indiquait le T.1 lesvois, Vincent Collet. Les buteurs: Delcourt (6), Ligot (4), Jeanmart (4), Julemont (3), Delguste (2), Lambert (1) et… un but contre son camp.

Ham B 3 - Thy-le-Château B 5

Les "Métallos" ont retrouvé du tranchant et alignent les bonnes sorties, sous la houlette de Kevin Gain. La première période fut assez disputée. Dès la 5e, Clynhens faisait 0-1. À la 26e, les "Balouches" revenaient à leur hauteur via Pietquin. Goblet et Bagnolini rendaient un avantage de deux buts aux visiteurs avant le café. Sur leur lancée, les "Métallos" aggravaient la note par Clynhens et Sénéchal, sur penalty. Simonis et Calvy permettaient aux Sambriens d’atténuer la défaite.

Clermont 1 - Etoile Taminoise 7

Les "Étoilés" n’ont pas laissé planer longtemps le doute, face à de valeureux Clermontois. Le marquoir affichait 0-4 à la mi-temps (De Clunder, Sacré, Brigano et Di Cecco). Brigano, De Clunder et Sacré s’illustraient encore au second acte, avant que Gego ne sauve l’honneur.

St-Gérard 1 – Tarcienne B 0 arr.

À la 31e, un but de Dehart avait permis aux Brognois de prendre l’avance. À l’heure de jeu, Marcel Canivet, le nouveau T.1 visité, qui dirigeait la partie, donnait un carton rouge au Tarciennois Beddar. Celui-ci s’énervait. Se sentant menacé, le referee occasionnel stoppait la partie. Décision au CP.

Treignes 5 – Falisolle-Aisemont 1

Les Viroinvalois ont rendu une copie quasi parfaite. Les coalisés ne pouvaient rien sur le but de Coppée et encore moins sur l’assist de Cabaraux pour Lange. Nantis de ces deux buts d’avance, les visités géraient calmement et ajoutaient encore trois pions à leur collection par Cabaraux, Van Melkebeke et Schmet. À la 88e, le capitaine Holtzheimer sauvait l’honneur des Fusionnés.

Surice B 6 - Somzée 2

La première période était clôturée sur le score de 3-2, avec des buts de Couteau (2) et Crusnaire pour les "Fromagers" et Dufert et Cambria pour les visiteurs. Les hommes de Colin Denis réalisaient la différence au second acte, sur des buts de Crusnaire, Renard et Couteau.