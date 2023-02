Buts: Defresne (1-0, pen. 40e), Lambert (2-0, 60e).

Cartes jaunes: Lizen, Thibaut, Vanhecke, Diotallevi, Papassarantis, Bastin, Guiot.

ONHAYE: De Vriendt, Leclef (82e Teklak), Granville, Defresne, Lizen, Gall, Bastin (88e Fastrez), Lambert, Guerri (88e Poncelet), Kembi (58e Guiot), Lorenzon.

MANAGE: Vanhecke, Di Vrusa (72e Campion), Ozturk, Thibaut (84e Lintermans), Debauque, Chebaïki, Furia (51e Laurent), Papassarantis, Sebaihi, Dauby (62e Descotte), Diotallevi.

"L’équipe va faire un gros match aujourd’hui", prédisait le capitaine walhérois FG Gilain, contraint, de par sa suspension, à regarder ses partenaires s’échauffer. Une réaction était, de fait, attendue, après le gros "couac" brainois. Et elle se fit voir dès le coup d’envoi, dans le chef d’un onze qui récupérait Leclef à l’arrière-droit, alors que Guiot revenait sur le banc et que Kembi recevait sa première titularisation, sur le flanc droit offensif. Il fallait toutefois patienter vingt bonnes minutes pour voir les bonnes intentions visitées commencer à se traduire en occasions, dans un débat assez fermé. "C’était très tactique et équilibré. Les deux équipes se connaissaient très bien. Mais on a construit cette victoire, avec du pressing, du rythme, de l’intensité et des phases quand même bien amenées", signalait Lionel Brouwaeys. Après des alertes fomentées par Kembi (contré dans le rectangle), Lorenzon (tir à la retourne sauvé sur la ligne) et Guerri (envoi trop enlevé), c’est un service en profondeur de Lambert pour Granville qui décantait la situation. Le défenseur central, monté en ligne, s’en allait en face-à-face avec Vanhecke, qui l’accrochait. Defresne se présentait au point de penalty et plaçait le cuir hors de portée du gardien visiteur, parti du bon côté.

Manage revenait des vestiaires avec l’ambition d’effacer ce retard, mais Diotallevi croisait trop sa frappe, tandis que celle, lointaine et "méchamment" déviée, de Chebaïki exigeait une parade de De Vriendt. Onhaye n’allait plus jamais être inquiété par la suite, atteignant le moral de ses invités en doublant la mise via une superbe reprise du gauche de "Lambi" filant dans la lucarne. Lorenzon, Guerri ou encore Guiot se procuraient d’autres opportunités dans la dernière demi-heure, sur des contres. Mais le succès était déjà acquis, permettant aux Walhérois de revenir à une longueur de la deuxième place.