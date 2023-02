Cartes jaunes: Francotte, Rigo, Barbarin, Falise, Corra, Beaujean.

Buts: Wauquaire (0-1, 10e), Rigo (1-1, 44e ; 2-1 pen., 47e), Francotte (2-2, 54e), Trigaux (2-3, 80e), Longin (2-4, 82e).

ANDENNE: Tambour, Es-Shimi, Falise (85e Landu Tubi), Rigo (85e Dujardin), Mamona, Mutanda Mbuy, Corra (69e Benothman), Bongiovanni, Stavaux, Beaujean, Nowakowski (75e Copette).

GRAND-LEEZ: Legrand, Barbarin (46e Trigaux), Kindermans (60e Grégoire), Wauquaire, Ligot, Boigelot (60e Boreux), Francotte, Piazzalunga, Barry (70e Longin), Van Bets, Devigne.

En lutte pour leur maintien, les Oursons, antépénultièmes, ont été renversés par des Gembloutois en course pour le tour final. Côté visité, Aghyal et Vanhorick étaient suspendus. Blessé, B. Falise était absent, tout comme Motta. Côté visiteur, seul Ayika manquait à l’appel. Barry était le premier à se montrer dangereux, mais sa frappe léchait l’équerre (8e). Bien servi par Francotte, Wauquaire avait plus de réussite (0-1). Les Gembloutois avaient fait le plus difficile. L’essai de Francotte était ensuite sauvé à même la ligne (14e). Les Andennais n’avaient pas voix au chapitre. "Travaille !", hurlait Corra à son équipier Rigo. Malgré le score, Dany Verkamer n’était guère content. "Remettez le pied sur le ballon. On n’est pas attentif."

"On porte trop", enchaînait le T1 visité, Benjamin Falise. Ses ouailles devaient attendre la demi-heure pour se montrer dangereuses. La fusée de Nowakowski était repoussée par Legrand. L’essai de Ligot mourait ensuite sur le cadre. Le doublé de Rigo tombait contre le cours du jeu (2-1).

La seconde période se déroulait dans le camp visité. Lancé par Barry, Francotte égalisait du pied gauche (2-2). Trigaux trouvait la lucarne opposée (2-3), Longin, le petit filet (2-4).