Cartes jaunes: Ladrière, Wackers, Sobry, Lella.

Carte rouge: Galante (64e).

Buts: Perot (1-0, 5e), Gillis (2-0, 37e), Davrichov (3-0, 77e), Coulibaly (3-1, 83e ; 3-2, 88e).

COUVIN-MARIEMBOURG: Eugène, Sobry, Murrone, Wackers, Pratz, N. Deppe (68e Chartier), Gillis, Galante, Hallaert (14e Q. Deppe), Perot, Davrichov (90e Goossens).

BRAINE: Mwaso Njoi, Roman (46e Wallaert), Ladrière, Campitelli (70e Derwa), Samutondo, Buscema, Lella, Willaert, Deglas (61e Lo Giudice), Coulibaly, Kumba.

Privés de Delpire (épaule), de Duchesne (blessé) et de leur coach Fabrice Lebrun, malade, les Fagnards, qui saluaient le retour des sports d’hiver des frères Deppe, de Gillis et de Murrone, devaient s’imposer pour conserver leurs espoirs de maintien. Malgré la suspension de Laurent, leurs invités respiraient la confiance, après deux succès de rang.

Les Namurois prenaient un départ de rêve. Perot se jouait de deux défenseurs et ouvrait le score via le piquet (1-0). Roman tentait de profiter de la sortie sur blessure de Hallaert, mais le poteau se dressait sur sa route. Gillis n’était pas plus heureux. Le coach visité, Joël Van Den Noortgate, procédait alors à un changement tactique. Davrichov filait sur le flanc droit et Qu. Deppe, sur le flanc gauche. Changement gagnant puisque Davrichov adressait un centre pour la tête de Gillis (2-0).

Dès la reprise, les Brabançons reprenaient la direction des opérations. "Allez les gars, c’est mieux", exhortait Jan Lella. Kumba entendait le message, mais sa frappe s’écrasait sur la transversale. L’exclusion de Galante accentuait le déséquilibre dans le jeu. Mais Eugène veillait au grain. Si Davrichov rassurait les siens (3-0), le doublé de Coulibaly faisait trembler les Namurois jusqu’au bout.

"Quel match pour les supporters, qui ont vu cinq buts, confiait Vincent Eugène. Nous nous sommes encore une fois fait peur. J’en prends la responsabilité, car je relance un peu nos invités, sur leur deuxième but. L’exclusion nous a fait reculer encore plus. Mais nous avons réussi à tenir le résultat. Si nous avons été bousculés en seconde période, nous avons empoché les trois points. Ce qui était indispensable !"