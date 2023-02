Les "Biwacks" visent les 45 points

"Insuffisant, notre bilan est de 2 sur 18, rappelle le mentor malonnois, Frédéric Quandt. Mais nous avons stoppé l’hémorragie. Nous avons dû travailler physiquement, tactiquement et mentalement. Les joueurs n’avaient plus cette grinta. Nous souhaitons prendre des points au plus vite, afin de nous mettre à l’abri et de préparer sereinement la saison prochaine. Il y a du potentiel en U17 et U19. Nous pourrions dès lors donner du temps de jeu à certains jeunes."