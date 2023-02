Le premier acte est assez partagé. Les visiteurs sont les premiers en action à la 18e, avec un but de Frédéric à la clé. Les visités ne baissent pas les bras et inversent la tendance par Malfroid et Rodberg. Le même Rodberg semble ensuite réaliser le break à la 51e. Les hommes de Grégory Licour sont récompensés de leur ténacité en revenant arracher un point sur un doublé de Lesgardeur.

Naninne B 3 - Mazy 2

Les "Mauves" prennent rapidement les commandes sur une rose de Lefevre dès la 3e. Dussart remet les Gembloutois dans la course en égalisant à la 12e. Juste avant le café, Ulens rend l’avance aux Namurois. À la 71e, le Naninnois Jacquet loupe un penalty. Franchimont rend l’espoir aux Marbriers à la 88e. Dans les arrêts de jeu, Jacquet se rachète et arrache les trois points.

Taviers B 0 - Schaltin B 1

Un partage aurait été plus logique, dans un duel assez fermé. Alors que les protagonistes allaient se quitter dos à dos, Lopopolo donnait la victoire aux "Mauves".

Andoy 2 - Eghezée B 4

Les Autoroutiers ont donné une bonne réplique aux Hesbignons, qui ont surtout fait la différence après la pause. Dès la 3e, Albarawi mettait les Namurois sur orbite. À la demi-heure, Baye parvenait à égaliser. À la reprise, Barry rendait l’avance aux protégés de Philippe Thirion. Baye remettait le couvert à la 54e, pour une nouvelle parité. La décision se dessinait en fin de match avec un but de Salmon et un autre du jeune Jamart, pour son premier match.

Leuze B 1 - Boninne B 2

Déception pour les gars des Keutures. Serry (un U 19) avait pourtant entamé les hostilités à la 29e. À la 47e, Michiels, d’une Madjer, remettait les équipes à égalité. Le visité Deleuze loupait ensuite un coup de réparation. À la 72e, Toussaint, d’un tir dévié, offrait les trois points aux Jaunes et Noirs.

Natoye 1 – Gesves B 0

Le leader semble tirer sur la corde, ces dernières semaines, et il s’en est fallu de peu qu’il soit accroché. À la 32e, l’inévitable Condé inscrivait le seul but du match. À la 79e, Gesves ratait un penalty, Mary voyant son envoi être stoppé par l’excellent Angel Agag.

Fernelmont 1 - P.-Waret 5

Les "Biwacks" ne se sont pas laissés impressionner par leur nouveau statut de leader. Ils avaient ouvert le score à la 27e, via Marlair. La domination visiteuse après la reprise se concrétisait par des roses de Ulian et Bothy aux 56e et 76e. Collignon parvenait à sauver l’honneur à la 80e. Dans la foulée, Henrotte et Senhaji accroissaient l’écart.

Petit-Waret se pose en sérieux candidat au titre

Bien revenus aux premières loges au mois de janvier, les Coalisés de Fernelmont-Hemptinne vivent un mois de février assez morose. Ils ont dû nettement lâcher prise lors du derby face aux Biwacks (1-5). Une situation qui attriste mais n’étonne pas un des deux T1, Nicolas Laurent. «L’assiduité aux entraînements n’est pas très bonne. Et à un moment donné, cela se paie.» Et l’addition présentée par les «Verts» est corsée. Les «Rouges» cèdent d’ailleurs leur place sur le podium à Schaltin. Même si on arguait timidement de quelques absences à Fernelmont, il en était de même chez les Andennais. «C’était aussi notre cas, répond Nicolas Marino, le coach de Petit-Waret. Je pense que notre succès est mérité. Nous avons bien géré après la reprise, en nous octroyant la majorité de la possession de balle.» L’appétit venant en mangeant, les «Biwacks» attendent désormais le prochain faux pas du leader pour devenir calife à la place du calife. B.J.