Face à leurs voisins, les visité ont offert une belle résistance. Les débats sont équilibrés jusqu’à la 30e, moment choisi par Ulweling pour ouvrir le score. Juste avant le repos, Famerée double la mise. En seconde période, Leignon gère son avance et ajoute un troisième but par Poncin à la 70e.

Dinant B 5 – Anseremme 1

Dès le début de partie, Dinant prend l’ascendant sur son adversaire. Volckaerts en profite pour ouvrir le score sur la première occasion de son équipe après cinq minutes de jeu. Juste avant le repos, Ramelot double l’avance des siens. Avant le repos, Ramelot met les siens sur le velours. Dès le début de seconde période, Anseremme hérite d’un pénalty que convertit Malherbe. On croit alors les visiteurs relancés, mais Volckaerts fait le break à la 65e. Dans les cinq dernières minutes, Mahieux y va d’un doublé pour conforter la victoire et le leadership de son équipe qui possède désormais sept points de retard sur son adversaire du jour.

Méan 5 – Dion 1

Les visités entament bien la rencontre et Wautie trouve la faille après cinq minutes de jeu. Cinq minutes plus tard, le même joueur récidive. Avant le repos, Bourtambourg et Wautie permettent à leur équipe de prendre le large. En seconde période, Méan gère son avance. Dujardin réduit toutefois la marque à la 75e, mais Feron inscrit une cinquième rose pour Méan.

Gedinne B 2 – Ciergnon 2

Les visités prennent un bon départ et ouvrent le score à la 20e par Anciaux. Gediinne équilibre les échanges et égalise à la 37e par Marchal. Anciaux relance une nouvelle fois Ciergnon, mais Gedinne répond du tac au tac par Marchal avant le repos. Les deux équipes se livrent à une seconde période équilibrée durant laquelle aucune des deux équipes ne parvient à se départager.

Pondrôme B 1 – Mesnil 1

Chaque équipe aura eu sa mi-temps dans cette rencontre. Mesnil a pris la première à son compte et a pris l’avance à la 33e par Baude. En seconde période, Pondrôme a poussé et est parvenu à recoller au score à la 65e parD De Bolle.

Haversin B 3 – Lustin B 4

Les visiteurs prennent l’avance d’emblée de jeu par Duchateau. Haversin équilibre les échanges et égalise par Corhay à la 35e. Avant le repos Mosseray permet aux visiteurs de repasser devant. À l’heure de jeu Laranjeira fait le break pour Lustin. Solot relance Haversin, mais Laranjeira signe le doublé pour inscrire le quatrième but des siens. En toute fin de match, Toussaint réduit l’écart.

Feschaux 0 – Anhée B 5 (fft)

Feschaux manquait de joueurs.

Han/Lesse 5 - Sommenoise 0 (fft)

Avec seulement sept joueurs, l’Entente Sommenoise a déclaré forfait.