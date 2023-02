Cartes jaunes: Lambrechts, Di Bernardo, Geurde.

Buts: Cornet (1-0, 72e).

ROCHEFORT: Lentz, Rémy, Said, Senga, Akwasi, Cornet, Lambert (64e Ouedraogo), Étienne, Geurde (78e Bertrand), Laloux, Lazitch.

SPRIMONT: Peharpre, Camara, Gonzales (59e Ruiz), Gerstmans, Di Bernardo (87e Ngengele), Fall, Gashi, Lambrechts, Hernandez (82e Nelissen), Cokgezen, Jeunehomme.

Victoire essentielle de Rochefort face à Sprimont, au Parc des Roches. Les hommes de Jeffrey Rentmeister se sont heurtés à un bloc sprimontois très bien organisé, défensivement.

L’ouverture du score aurait pu se faire très tôt dans la rencontre, après un festival de Said envoyant plusieurs défenseurs dans le vent. Mais son tir se heurtait au poteau.

Après avoir passé quelques minutes en "spectateurs" de leur rencontre, les "Carriers" se montraient plus insistants, mais sans jamais inquiéter Lentz. "Ils nous ont mis une pression constante et ça nous a gênés dans nos relances", analysait Grégory Lazitch.

Les deux équipes rentraient au vestiaire sur un score vierge.

21 buts pour Cornet

Dès la reprise, Rochefort envoyait toutes ses forces devant, alors que les "Carriers" faisaient bloc pour repartir avec un point. Finalement, la délivrance tombait, comme un symbole depuis le début de la saison, de Mathieu Cornet, par une tête hargneuse concrétisant une période de domination.

"Je m’en fiche d’être meilleur buteur. Le plus important, c’est d’être champion avec cette équipe, car on le mérite", affirmait l’attaquant aux 21 réalisations cette saison.

Un titre dont se rapproche grandement l’Union Rochefortoise. "On veut le titre le plus vite possible. Je ne veux pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué, mais je suis confiant. Direction D2", se réjouissait Laloux.