GEMBLOUX: Ponsard 13 (3x3), Reconnu 12 (4x 3), Carretta 3, Vandewalle 18, D. Marchal 10, Y. Marchal 16 (1x3), Saillez, Robin 3 (1x3), Lox 2, Seki-Kandi 8, Mestrez 4, Piret 2

À l’image de ces dernières semaines, Gembloux établit un écart significatif de 18 points au terme du premier quart-temps: 11-29. Mais cette fois les Namurois ne se relâchent pas et au contraire accentuent la pression au point de tuer le match à la mi-temps atteinte sur le score sans appel de 20-52.

Certes le rythme baisse légèrement après la pause mais les visiteurs gardent la main mise: 35-72 à la demi-heure. Les Couteliers ne semblent pas encore rassasiés et c’est une nouvelle fois en force qu’ils terminent le match: 44-91.

Profondeville57 - Braine 66

19-17, 16-19, 17-16, 5-14

PROFONDEVILLE: Degey 5, Gruslin 8, Delvaux 10 (2x3), Garot 12 (1x3), Tillieux 2, Despeghel, Guns 6, Balon-Perin 9 (1x3), Sprimont 5, Mouchart

C’est sans complexe que les Namurois débutant face aux Brainois invaincus,: 11-8 puis 19-17 à la 10e. Profondeville est bousculé à l’entame du second quart (25-33) mais réagit bien avant la pause: 35-36. Les visités restent au contact dans le troisième quart-temps et finissent par égaliser sur le fil à 52-52, laissant entrevoir une fin de rencontre haletante. Mais les Profondevillois accusent le coup et ne trouvent plus le chemin de l’anneau (un seul panier de plein jeu en 10 minutes), laissant les leaders empocher les trois points.