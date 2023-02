Il fallait avoir une calculatrice ce dimanche

Maintenant que les rangs se sont rapprochés en tête de classement, les différents prétendants commencent à se dire que le goal-average sera peut-être important pour se départager au final. Lesve-Arbre n’a pas ressassé longtemps son premier revers et a actionné la mitrailleuse lourde face à Olloy, le premier coup ayant fait mouche… après 12 secondes. Un autre record, probablement. De leur côté, les Taminois ont aussi thésaurisé 7 nouveaux buts. Derrière les leaders, Surice ne faiblit pas et reste concerné par une éventuelle place au tour final. Notons également le (re)gain de forme des "Métallos", vainqueurs d’une pourtant solide formation de Ham. "Nous avons eu la mainmise sur la majorité du match, se réjouissait Kevin Gain. Je suis surtout heureux de pouvoir souligner la mentalité exemplaire de mes gars et le fait que nous commençons à tenir physiquement durant les 90 minutes ".