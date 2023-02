Arbitre: F. Rolet.

Buts: Sprimont (0-1, 23e), Dethinne (0-2, 32e), Benassy (1-2, 69e), Willot (2-2, 78e), Lucca (3-2, 95e).

UNION DINANTAISE: Delaite, Fontaine, Capouet, Nazé, Willot, Leyssens, Daxhelet (40e Lucca), Colin (86e Genette), Benassy, Akandja (54e Loriers), Colot.

ÉVELETTE-JALLET: Lenoir, Delens, Baudoin, Dethinne, Ntwali, Williquet, Winand (80e Angelicchio), Horion, Périlleux, Monteleone, Sprimont (90e Fiévet).

À Neffe, les visiteurs prennent les choses en mains, s’offrant la première alerte après 3 minutes, d’une tête de Périlleux sur coup franc d’Horion. Évelette est bien en place durant les 20 minutes initiales, avec des relances très propres. L’une d’entre elles est initiée par Ntwali, qui glisse pour Sprimont dans un trou de souris. L’attaquant évelettois fait le reste du travail tout seul, s’infiltre sur la gauche et se joue de Delaite (0-1). À la demi-heure, sur une rentrée de Périlleux, Dethinne joue au renard des surfaces et place le ballon dans le petit filet. Avant le repos, Horion envoie son coup franc sur la transversale et Périlleux, à la retombée, place sa tête de peu à côté: les Bleus rejoignent les vestiaires non pas avec 3 mais 2 buts d’avance, et c’est mérité.

À défaut d’avoir contrôlé le milieu, où Périlleux était impérial, Dinant s’est créé ses quelques occases sur phases arrêtées, sans grand danger.

"À la pause, on savait que rien n’allait, dit Baptiste Benassy. On a changé notre milieu et on a arrêté de jouer en triangle." Le changement d’intentions est visible et les Dinantais s’installent dans le camp adverse, comptant toujours autant sur les phases arrêtées en espérant trouver la tête du grand Capouet. Les Oheytois font le dos rond et tiennent bon, tout en tirant la langue (leur banc ne compte que deux joueurs). "On s’est fait acculer. Dinant nous a ennuyés pendant les 45 dernières minutes. La 2e mi-temps m’a fait mal", confie Maxime Périlleux au propre comme au figuré, en montrant les stigmates d’un duel sur son tibia.

Mais Évelette laisse finalement revenir Dinant, d’abord par Benassy, d’un tir dévié, puis sur un corner rentrant du même joueur… dévié par Willot ? "José dira que c’est lui qui le met, mais j’avoue que je n’en suis pas sûr", sourit Baptiste. Évelette pense tenir en ce 2-2 un excellent point, mais Lucca incarne le jusqu’au-boutisme dinantais, envoyant un dernier ballon au fond des filets à la 95e.

Frustrant pour Évelette, ce revers ne doit pas éclipser son excellente mentalité, bien que ce soit celle de Dinant qui ait payé. "On n'a jamais paniqué, affirme le T2 local Bruno Parfondry après le match. Les changements ont été payants, dont celui du jeune Noah Genette (17 ans). En face, c'était une belle équipe d'Évelette, très combative, qui méritait sans doute mieux qu'une défaite. J'ai été content de revoir un garçon comme Renaud Dethinne, que j'ai connu à Ciney." Forcément déçu, Maxime Périlleux ne voulait pas tout jeter, malgré un but en toute fin de match qui faisait mal. "Les arrêts de jeu sont longs, mais le match ne se résume pas qu'à ça. Dinant a eu d'autres occasions juste avant le 3-2, reconnaît le médian évelettois. Je crois qu'on a eu une mi-temps chacun. En deuxième période, on a beaucoup moins gagné nos duels mais il faut retenir notre mentalité pendant 70 minutes où, là, nous avons bien géré nos duels."