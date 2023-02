Malonne 66 – Natoye 74

Du suspense, il en fut question même si Natoye a mérité son succès. Tout débute par des missiles de Giaux, le meilleur réalisateur du match (12-20, 8e). Par la suite Malonne reprenait ses esprits et pouvait compter sur les services du trio Dricot-T. Gilet-Dethy pour renverser la vapeur. Ce qui nous donnait une marque de 45-37 au repos.

La question était de savoir si les jeunes Natoyens allaient pouvoir réagir. Dès la reprise on sentait les Namurois moins en jambes et moins productifs à la conclusion. De minutes en minutes, d’échanges en échanges, le marquoir repartait en faveur des visiteurs qui faisaient preuve d’un très bon collectif. C’était effectivement 53-52 avant d’entamer le dernier quart. Et là, le kop natoyen se montrait plus bruyant que celui des Verts malonnois.

Par Haquenne et l’inévitable Giaux la balance penchait en faveur des hommes de Bastien Gilain. Côté visité on notait cinq fautes pour Abras et Dricot. La machine namuroise était bien enrayée. Et ce n’était pas les paniers de Cyrus Gilet qui empêchaient les Condrusiens de se qualifier. Ces derniers affronteront donc les Profondevillois en finale, déjà qualifiés depuis le 15 février et leur match retour pourtant perdu à Belgrade.

Belgrade C (+5) 78 – Profondeville B 75

Dames

Côté féminin, mêmes réjouissances à Natoye, avec la qualification samedi des Dames, face à leurs voisines de Faulx. Pourtant, les Jaunes partaient avec un retard de 3 points concédé lors de la défaite 57-54 du match aller. Mais, chez elles, les Natoyennes ont profité de l’appui de leur public pour en découdre et revenir, au score agrégé, à hauteur de leurs adversaires. Et de les dépasser car à un succès signé avec 14 points d’écart. Natoye affrontera en finale La Plante, victorieuse facilement, tant à l’aller qu’au retour ce dimanche soir, du Mosa Jambes (73-40 et 35-68).

Natoye B 56 – 42 Faulx-Les Tombes