Un derby est toujours un match à part. Les Copères en ont fait l’expérience chez leurs voisins hastièrois. De Rycke trouvait rapidement la faille (1-0). Les visiteurs entamaient alors un pressing constant. Polomé égalisait à l’approche de l’heure de jeu. Sur penalty, Delveaux offrait trois points précieux aux siens.

Couvin B 2 – Beauraing B 1

Grâce à ce succès, les Fagnards se donnent de l’air en bas de classement. Au contraire de leurs invités, toujours avant-derniers. Monté au jeu lors de la seconde période entre Couvin-Mariembourg et Braine, Chartier trouvait la faille passé le quart d’heure. Wolf égalisait en seconde période. Chartier faisait 2-1 à la 72e. Le Beaurinois Trotin recevait un second bristol jaune dans la foulée.

Ardennaise 3 – Houyet 8

Le score était de 1-5 au repos. La seconde période était un peu plus partagée. Duret (1-3, 16e), Compère (2-7, 80e) et Adam (3-7 sur penalty, 83e) se sont partagé les buts visités, Evrard (0-1, 2e ; 0-2, 12e), Demonte (0-3, 14e), Piret (1-4, 35e), Manniette (1-5, 37e), Mathieu (1-6, 49e), Pierret (1-7, 67e) et Deneumostier (3-8, 91e), les buts visiteurs.

Bièvre 1 – Vencimont 0

Affronter les Castors chez eux est toujours compliqué. Les Vencimontois en ont fait l’amère expérience. Ils ont perdu trois points très précieux dans la course au titre. Le but de Smal (1-0, 63e) a suffi au bonheur visité.

Thy-Château 4 – Philippeville 1

Mis sur orbite par le but de Thys (1-0, 2e), les Métallos se détachaient via Baelden (2-0, 24e). Pierrot relançait le suspense à l’heure de jeu. Baelden (3-1 sur penalty) et Barthélemy (4-1) confortaient le succès visité.

Frontières 4 – Biesme B 0

En lutte pour le tour final, les Biesmois sont passés à côté de leur rencontre. Tout profit pour les Frontaliers, auteurs de la bonne opération en bas de classement. Delabaere a inscrit les quatre buts en seconde période.

Somzée 6 – Nismes B 4

Le premier set est pour des Somzéens qui, menés 0-2, 1-3 et 3-4, ont renversé la vapeur. Bordenga (1-2 et 4-4 sur des penaltys), Lena (2-3), Janssens (3-4), Hammoud (5-4) et Belle (6-4) ont inscrit les buts visités, A. Piret (0-1, 6e ; 0-2, 14e), Wallon (1-3 sur penalty, 24e) et Dubuc (2-4, 52e), les buts nismois.

Rienne 1 – Pesche B 3

Conscients de l’importance de l’enjeu, les Riennois prenaient un bon départ pour mener 1-0 via Chayot. Les "Poires" égalisaient dès la reprise, grâce à Magniez, avant de poursuivre sur leur lancée via Moraux (1-2) et l’inévitable Magniez (1-3). Le pressing riennois restait vain.