Debens ouvre le score après 8 minutes. Loyers réagit et Salihu remet les 2 équipes à égalité à la 20e. Les visités ont une occasion de reprendre l’avantage, mais le ballon finit sur le poteau. Durant le second acte, Henry permet à Boninne de reprendre les commandes. Boninne est réduit à 10 à la 70e. Les Loyersois en profitent et égalisent à 10 minutes du terme par Flamant. Gregoire permet aux siens de prendre les trois points, alors que Loyers finit aussi la rencontre à dix.

Achene 1 – Ohey 3

Les deux équipes se neutralisent, puis Depas débloque le marquoir à la 38e. Il double la mise sur penalty, juste avant la mi-temps. Après la pause, les visités poussent pour égaliser, mais provoquent un autre penalty à la 86e, qui permet à Depas de s’offrir un triplé. Colette sauve l’honneur des siens en fin de match.

Denée 3 – Miécret 0

La première période est équilibrée. Il faut attendre la 43e pour voir l’ouverture du score, par Musso. Au retour des vestiaires, les visiteurs se montrent plus offensifs, mais Bourgeois met les siens à l’abri à la 70e. Adam alourdit l’écart, en contre.

Ciney 9 – Sclayn 1

Un bloc haut, un gros pressing et des attaques rapides par les flancs permettent à Ciney de prendre l’ascendant. Ses buteurs sont Jottard, Godefroid (2), Lambrechts (2), Nelis, Joris, Arnauts (2). Mest a sauvé l’honneur de Sclayn.

Sclayn garde le sourire malgré la défaite

À la fin de la rencontre face Ciney, Yves Kostic gardait la tête haute. "Il me manquait six titulaires habituels pour ce match. Nous n’étions que douze et nous avons dû jouer avec plusieurs joueurs en manque de rythme ou blessés. On a essayé de déplacer la rencontre, mais ça ne s’est pas fait. Cette défaite n’atteindra pas notre moral, notre groupe vit bien, on est tombé sur une très belle équipe de Ciney. Les quatre prochains matchs seront très importants. Il faudra les aborder avec beaucoup de sérieux, car ils vont décider de notre avenir. Si on veut participer au tour final, il faudra retrouver de bons résultats."

Faulx 0 – Condrusien 2

Il faut attendre la 43e pour que Geerts fasse 0-1. Au retour des vestiaires, Faulx change de mentalité et prend l’ascendant. Cependant, sa domination n’est que stérile. En fin de rencontre, Valentin Miecret, un gardien aligné dans le jeu, tue les espoirs visités, sur contre-attaque.

Sinsin 1 – Bois-Villers 4

Les visités se créent une énorme occasion, manquée, en début de match. Tasiaux fait 0-1 juste avant la mi-temps, sur une erreur défensive. Tasiaux s’offre ensuite un doublé à la 60e. Fortemps réduit l’écart dix minutes plus tard. Delcroix fait 1-3 à la 76e. Lacroix alourdit le score à 5 minutes du terme.

Bioul 2 – Assesse 4

En première mi-temps, les deux équipes se procurent chacune une grosse occasion, arrêtée par le gardien adverse. En seconde période, Dieudonné profite d’une erreur défensive pour faire 0-1. Dieudonné creuse l’écart sur une magnifique frappe. Dieudonné fait 0-3 puis 0-4. Leclere réduit l’écart à la 85e. Robat fait 2-4 dans le temps additionnel.