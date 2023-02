But: Cordioli (1-0 pen., 22e).

BEAURAING: Delobbe, Dasty M, Bachelard, Fallon, Ansiaux, Dardenne, Suray, De Becker, Diskeuve, Cordioli.

FLAVION MORIALME: Unver, Lamock, Squevin, Zingle, Hendrik, Collart, Leroy, Pessleux, Cheron, Dubois, Vanmackelbergh.

Beauraing a probablement renouvelé officiellement son bail en première provinciale, rejoignant même la colonne de gauche. La rencontre ne laissera pourtant pas un souvenir impérissable aux spectateurs, qui auront profité du soleil, à défaut de spectacle. En cause, deux équipes bien organisées, ne laissant pas ou peu d’espace à son opposant et ne cherchant que trop peu souvent à mettre du tempo.

Le point d’orgue de la partie survient peu après la 20e, avec un botté de penalty en trois actes. C’est tout d’abord Fallon qui s’élance, mais Unver sort la balle. M. Bonanno signale alors au dernier rempart qu’il a commis une faute de pied et fait retirer le penalty. Nouvelle parade d’Unver, face à Diskeuve, cette fois, et nouvelle intervention de l’homme en noir, pour les mêmes raisons ! Cordioli prend alors les choses en main et transforme le coup de réparation. Au grand dam des Flavionnais. "C’est très frustrant, ce coup du sort nous coûte cher. Ce n’était pas un grand match, mais on savait qu’il ne fallait pas emballer la partie", confie leur coach, Eddy Morue.

Large sourire pour Christian Léonard, après une semaine parfaite. "La qualification pour les demi-finales et un maintien quasi dans la poche, c’est génial. On a eu la mainmise sur le match, sans pour autant avoir pu y mettre du rythme. Je comprends la frustration de nos adversaires. On va maintenant pouvoir jouer sans pression et préparer les futures échéances."