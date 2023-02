Les Hesbignons prenaient un départ de rêve grâce à Perez Avial, qui ponctuait une très belle action collective (1-0).

Les visiteurs avaient le mérite d’y croire jusqu’au bout, à l’image de Destain, monté au jeu en seconde période et bien servi par De Groote (1-1).

"Nous avons laissé Sauvenière revenir dans le match", regrettait le T1 visité, Guillaume Gautier.

Profondeville 1 – Jambes 0

Coucke a permis aux siens de remporter le derby mosan à la 40e.

Wépion 5 – Rhisnes 2

La rencontre démarrait sur les chapeaux de roue. Dehaye répondait à Huygen-Thomas. Les Fraisiers se détachaient juste avant la pause, par Guenegand, de la tête (2-1) et dès la reprise, par Marion (3-1). Gilsoul relançait un suspense (3-2) annihilé par Harrad (4-2). Le même Harrad fixait les chiffres (5-2).

Grand-Leez B 3 – FCO Namur 2

Le repos était atteint sur un score vierge. La seconde période débutait en fanfare avec le but de Gilissen, venu de P1. Van Vooren et Quevrin, lui aussi venu du noyau A, corsaient une addition atténuée par Liotta et Corvo. "À la reprise, les visités en voulaient plus", reconnaissait le T1 namurois Aygun Cinier.

Aische B 0 – Bossière 4

Après une première période et un début de seconde équilibrés, les Unionistes se sont imposé grâce, entre autres, à des buts de Guede, Grognet (c.s.c.), Laurent et Bernard.

Petit-Waret 2 – Malonne 1

Concernés par la lutte pour le maintien, les Malonnois sont rentrés bredouilles. Duchêne trouvait rapidement la faille (1-0). Legrain égalisait. Les "Biwacks" remettaient alors l’ouvrage sur le métier et empochaient les trois points via Duchêne, auteur de son deuxième but.

Les « Biwacks » visent les 45 points

« Le bilan est positif, mais, pour qu’il soit vraiment positif après 30 matches, il nous faudrait 45 unités, soit 50 % des points, calcule le T1 de Petit-Waret, Rudy Anciaux. Si pas, nous serons en échec (scolaire, bien entendu). Pour l’instant, la saison est réussie. Les objectifs sont atteints. Il n’y a que 4 points d’écart avec Wépion. Tout est jouable pour le tour final. Nous allons recevoir trois des quatre premiers et aller à Rhisnes. J’espère que nous aurons à cœur de mener la vie dure à toutes ces équipes.»

« Insuffisant, notre bilan est de 2 sur 18, rappelle le mentor malonnois, Frédéric Quandt. Mais nous avons stoppé l’hémorragie. Nous avons dû travailler physiquement, tactiquement et mentalement. Les joueurs n’avaient plus cette grinta. Nous souhaitons prendre des points au plus vite, afin de nous mettre à l’abri et de préparer sereinement la saison prochaine. Il y a du potentiel en U17 et U19. Nous pourrions dès lors donner du temps de jeu à certains jeunes. » P.C.

Lustin 0 – Ligny 7

Les Grognards ont soigné leurs statistiques chez des Lustinois en lutte pour ne pas prendre l’ascenseur. Futur joueur de Wépion, Leruth prouvait rester concerné par la saison (0-2). Conti tuait tout suspense juste avant le repos (0-3). La seconde période était du même tonneau. Detilleux (c.s.c. sur un centre de Barzin), Paris, Stevens et Piersoel (c.s.c., sur un centre de Delcommene) donnaient au score des allures de correction. "Nous nous sommes cassé les dents sur le bloc visité durant les vingt premières minutes", précisait le T1 lignard Jean-Baptiste Bertrand.

J. Tamines B 0 – Naninne 4

"Un manque d’envie, de caractère, de hargne…", pestait le T1 visité Pemba Mayanga. "Un premier succès en 2023", se réjouissait le coach naninnois Stéphane Decraux. Mary, de la tête, Hannecart, sur corner rentrant, Hermand, sur coup franc, et Baugniet se sont partagé les buts.