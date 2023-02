Éloignée des parquets depuis plus de neuf mois et la rupture totale du ligament croisé antérieur de son genou gauche encourue à l’entraînement, Clarisse Davreux participe activement à chaque match de son équipe cette saison, encourageant ses coéquipières depuis le banc. En janvier, elle a pu reprendre l’entraînement individuel et, depuis quinze jours, elle participe pleinement aux entraînements collectifs. Mais si elle voit poindre la fin d’une longue convalescence, Clarisse Davreux ne veut pas précipiter les choses: "Je ne ressens plus aucune douleur mais je sens bien que, physiquement, je ne suis pas à 100%. Je préfère ne pas faire l’erreur que d’autres ont faite avant moi en reprenant trop fort, explique-t-elle. Ça a été un long processus, parfois douloureux, qui a été compliqué à accepter au début, n’ayant jamais été vraiment blessée. Le plus dur a été de voir ma masse musculaire fondre, ça a été un gros travail de la reconstruire. Mes derniers tests physiques étaient concluants, je suis donc apte à jouer mais je n’ai pas encore totalement repris confiance en mon genou." Son retour semble donc imminent.

Victorieuses mercredi du Sparta (82-53), c'est au tour des Namuroises de faire le déplacement. "Leur force principale est le tir à 3 points, nous le savions mais nous avons été trop permissives au début de la rencontre. Heureusement, nous avons su réagir rapidement et, une fois notre défense resserrée, nous avons pu dérouler, explique Clarisse Davreux. Nous devons mettre de l’intensité dès le départ".