Yannick Moray (Waremme) jouera à Ciney la saison prochaine

Ciney (R1) a conclu l’arrivée de l’Andrimontois Yannick Moray (32 ans - 1m95) pour la saison prochaine. Un élément qui évolue aussi cette saison à Waremme, en R1, après des passages notamment à Charleroi, Pepinster, Liège, Ninane ou Gembloux. "Excellent joueur, top mentalité, expérience du plus haut niveau, et renfort rêvé pour notre jeu intérieur et notre jeune équipe", explique le nouveau président du club, Olivier Henin.