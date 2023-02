La défaite 1-2 de l’aller, une désagréable surprise qui reviendra à la mémoire namuroise avant de se déplacer à Rebecq et son synthétique, refuge actuel des Bruxellois. "Nous aurons envie de leur rendre la monnaie de leur pièce", confirme le médian andennais, Axel Dheur. Les deux premières séances de la semaine ont été intenses. "La concurrence est élevée et tout le monde veut gagner sa place, remarque Axel. Nous devons conserver notre belle deuxième place sans nous projeter trop loin". Il poursuit: "A l’aller, nous n’avions pas bien joué. Je me méfie de cette belle équipe qui vient de bien ennuyer Verlaine". Un avis partagé par Loïc Vander Cammen. "Notre noyau est plus étoffé qu’au début de saison et le coach aura l’embarras du choix. Peu importe le statut des joueurs, il ne sélectionne que les hommes en forme. À nous de ne pas prendre ce duel à la légère", prévient le défenseur namurois.

À… Gesves pour s’entraîner

Cédric Fauré, avec son professionnalisme, veut mettre tous les atouts de son côté. Il a malgré tout dû être "surpris" de se voir refuser l’accès du terrain synthétique à Mascaux par le club de Jambes sous prétexte que "des équipes jamboises (P4 ou P2 dames ?) jouent aussi le haut de classement". Il ne veut pas en faire une montagne et était hébergé ce vendredi soir à Gesves qui possède également un synthétique. "Je préfère nous concentrer sur nous-mêmes", confirme le coach français. Ce dernier a prévenu ses hommes: "Le classement des Bruxellois ne reflète pas leurs qualités. C’est une Réserve de D1 d’un club qui marche bien." Les autres consignes seront claires: "Évitons de prendre des buts car nous n’en marquerons pas 3 ou 4 à chaque match. Appliquons nous aussi dans la dernière passe. Nous sommes dans une bonne dynamique et à nous de tout faire pour le rester."