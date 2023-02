Un dernier maintien pour Samuel Defays

Ce dimanche, Denée reçoit Miécret avec un seul objectif en tête: la victoire. " Il nous faut ces trois points , lance Nicolas Oger, l’entraineur de Denée . Le groupe vit bien malgré la défaite de la semaine passée face au Condruzien, nous avons fait une très bonne prestation. Il faut qu’on continue dans cette spirale. Je n’ai qu’un seul absent pour ce week-end: Gillard. Ces trois points sont importants car les prochaines semaines, on va jouer contre de gros morceaux (Loyers, Bois-de-Villers, Sinsin, Boninne et Ohey), ils nous permettront de prendre encore plus de confiance. " Du côté de Miécret, Samuel Defays est conscient que cette rencontre ne sera pas une partie de plaisir. " Le match de dimanche est très important dans notre lutte pour le maintien, on est à deux points de la zone rouge, il faut creuser cet écart le plus vite possible. Cette saison sera ma dernière à Miécret après 6 ans, le club et moi souhaitons terminer sur un maintien, j’ai connu beaucoup d’émotions durant 6 années avec en bonus ce fameux titre en 2019, il est donc important pour moi de partir sur une bonne note. Pour la rencontre de dimanche, j’ai beaucoup d’absents, je vais devoir faire appel à plusieurs U19 pour compléter l’équipe. Il va falloir qu’on récupère notre motivation de début de saison si nous voulons repartir avec les 3 points. "