P4D: Un match pour la couronne dinantaise

Quatre points séparent le leader Dinant de son dauphin et voisin Anseremme. C’est dire si le derby de ce samedi soir est attendu par les deux parties. "Enfin, nous y sommes !, lance Kévin Kadima, l’entraîneur des Dinantais. Nous arrivons à ce fameux match attendu depuis longtemps. Battus par le plus petit écart dans les dernières minutes au match aller, nous voulons notre revanche. Nous allons aborder ce match avec l’envie de le gagner et nous avons hâte de le disputer. Sportivement parlant, Anseremme a plus de pression que nous puisque, même en cas de défaite, nous resterions devant. Une victoire, à l’inverse, nous permettrait de creuser un bel écart. Avant tout, je pense que ce sera une belle fête pour le football régional et j’espère voir du monde autour du terrain."