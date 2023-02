Être encore en bonne position après une première partie de saison un peu chahutée reste un "exploit" pour les Wartetis de David Truant, obligé de composer depuis l’entame de championnat avec un effectif très fluctuant en raison des blessures, absences ou de présence limitée aux entraînements. Il en sera encore ainsi avant de recevoir dimanche un concurrent direct en la personne de Malonne B. "Nos individualités font souvent la différence, mais pas toujours, note David Truant, qui compte deux absents et deux suspendus avant la visite des Verts. C’est un match important si nous voulons rester ambitieux. Important comme tous les prochains duels. Nous ne pouvons plus abandonner trop de points en chemin. Un partage contre Malonne ne serait pas satisfaisant."

Pour sa part, le T1 des Malonnois, Romain Tellier, reste confiant. La nette victoire contre Flawinne B a rendu une dose de confiance bienvenue à son noyau. Un effectif lui aussi touché par les absences dues au ski et autres activités prévues par quelques-uns de ses joueurs avant la remise actuelle. "Nous avons oublié le titre mais nous devons rester opérationnels jusqu’au tour final. J’ai perdu deux nouveaux éléments (Bodard et Fontaine) contre Flawinne et je m’appuierai sur les jeunes et peut-être l’un ou l’autre élément de P2, estime le coach. L’emporter nous permettrait de rester en confiance pour la suite du championnat." B.J.

Nouveau staff à Salzinnes-Namur

Après le départ de son T1 Marc Vinderick, l’intérim à Salzinnes avait été assuré par le joueur Christian Bizimungu. Le jeune club namurois vient de se doter d’un nouveau duo de coaches au moins jusqu’à la fin de la saison. Nicolas Pierlot (T1), formé à Walhain et ex-joueur de P2 et P3 à Perwez et Mont-St-Guibert, et Lorenzo Infantino (T2), ex-P2 à Mont-sur-Marchienne, assureront désormais la relève.