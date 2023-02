P4A: Derby en haut de l’affiche entre Fernelmont et Petit-Waret

"Un duel qui ne tombe pas vraiment au bon moment, lâche Anthony Ronvaux, le T1 visité. En raison du report des matches durant cette période de congés, les absences sont nombreuses et ce ne sera pas aisé de trouver 15 joueurs. " Un état de fait qui ne décourage pas le mentor fernelmontois. "Je crois en nos chances. Avec discipline, hargne et envie, nous pouvons rivaliser. La pression sera sur notre adversaire qui est à un point du meneur. Nous miserons sur notre collectif et évoluer sur le synthétique est un atout non négligeable", considère l’intéressé.