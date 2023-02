P3C : Beauraing B retourne au combat

Les pensionnaires de la cité mariale espèrent gagner en efficacité. "Nous évoluerons sur le terrain synthétique, qui convient mieux à nos jeunes, se réjouit le T1 Augustin Feye. Couvin B est une équipe qui propose du beau football avec des joueurs clefs, capables de faire la différence. Nous savons que tous les matches sont un combat et une occasion de progresser, de se dépasser. J’aimerais trouver des pistes de solution pour gagner en efficacité en attaque, tout en restant bien compact derrière. Le retour de Maxime Dehuy et d’Antoine Prince est une satisfaction. Hélas, Brayan Hernandez Alba, un attaquant d’origine colombienne qui nous apportait de la vitesse et que j’espérais voir revenir depuis sa fracture lors du match contre Somzée, a déménagé et ne jouera plus cette saison."