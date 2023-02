P3A : Bossière pour garder seul la première place

À l’aller, Bossière s’était imposé 1-2. "Je m'attends à un match difficile comme ce fut déjà le cas la semaine dernière à Jemeppe (0-0), confie le coach gembloutois Pierre Gilson. Avec son nouveau coach, Taviers est en pleine forme pour l’instant, encaisse beaucoup moins et est bien plus en place qu’en début de championnat. De notre côté, malgré quelques absences, on parvient à tenir la route. Comme je l’ai déjà dit, il va falloir être bon dans les gros matches." Si plusieurs joueurs sont toujours blessés, M. Deblire est suspendu et T. Poncelet est absent.