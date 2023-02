P2B: Toute une colonne concernée par le maintien

Trois points, c’est précisément ce qu’ont ramené les Havelangeois de Petigny dimanche. "Pour le moral et la confiance, c’était une victoire importante, souligne Philippe Dessart. Mais rien n’est fait et vu le classement serré on ne compte que 4 unités d’avance sur le premier descendant. Ce match va orienter la suite de la compétition. On se crée plus d’occasions et, surtout, on est plus réaliste. On doit enchaîner avec un 2e succès avant d’attaquer les grosses cylindrées." Le coach devra composer sans Sadzot et Damoiseau, blessés, alors que Romedenne est indisponible. "Je récupère Baudoin et Stampe."