P2A : Le staff de Petit-Waret dans l’inconnu

La venue de Malonne ne sera pourtant pas une sinécure. Les pensionnaires du Champ-Ha sont, eux, concernés par la lutte pour le maintien. "Je ne sais pas qui va jouer dimanche, avoue le T1 local Rudy Anciaux. Ce sera une découverte pour “Caillou” (NDLR: le surnom donné à Jean-Philippe Pierre, actuel T2 et futur T1) et moi. Nous récupérons Mauroy. La sélection se fera sur base de ceux qui ont participé aux entraînements durant cette semaine de carnaval et de congés scolaires." Blavier, Chantraine, Noël et Pirard sont blessés.