"Nico" Piraux arrête

Du côté de Ciney, il est confirmé que René Malengreaux ne dirigera plus l’équipe A dames, qu’elle reste en N3 ou descende en promotion. Mais il conservera le rôle de T1 des messieurs (promotion). "Ce n’est pas facile de trouver des entraîneurs, surtout en nationale, où les exigences sont plus élevées en termes de diplôme. On y verra plus clair quant à la future division de notre équipe féminine à la mi-mars", signale le secrétaire, Alain Macors.