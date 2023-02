NATOYE: Masson 2, Demoulin 11, Dehon, Igot 3 (1x3), Binamé 18 (2x3), Jacques 7 (1x3), Bothy 14, Clabodts 10, Arts 1, Leroy 7, Bernard 12 (2x3).

Natoye s’est extirpé du piège chez le dernier. En première période, les Jaunes sont surprises par le niveau adverse mais dominent via son duo intérieur Bernard-Bothy (31-42, 20e). À la reprise, la jeune visitée Lufuando se met clairement en évidence et remet son équipe sur les rails (58-54, 30e). Dès lors, Natoye, emmené par Binamé, décidée à prendre les choses en main, se révolte et inflige un 0-14 d'entrée et ça suffit pour sécuriser le résultat. "Plus jeune, l’équipe était différente de l’aller. Dès lors, on a eu des difficultés à contenir les qualités adverses. Il a fallu un peu de temps pour nous adapter."