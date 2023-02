Granville: "Remettre plus d’envie"

Même si quelques équipiers traînent de "petits" soucis physiques, ce n’est pas dans ce registre que "Léo" va chercher la principale explication à ce passage à vide. "Globalement, je pense qu’on est bien, physiquement. Comme toujours, on a continué à s’entretenir pendant la trêve. Et on a souvent remarqué qu’on faisait la différence en seconde période, cette saison. Mais mentalement, il va falloir passer au-dessus de cette grosse déception. Ce couac à Braine doit faire office d’électrochoc et nous ramener les pieds sur terre, après plusieurs matchs sans avoir connu la défaite. On doit aller de l’avant."

Laissés au repos ce lundi, le grand défenseur central et ses équipiers ont remis leur bleu de travail mercredi et jeudi, pour préparer la venue d’une équipe qui partage la troisième marche du podium avec eux, après sa défaite 4-0 à Mons et son nul contre Tertre-Hautrage (2-2, après avoir mené 2-0). "On était revenu avec un point mérité de Manage. Mais là, on sera chez nous et il faudra le montrer, en mettant directement le pied sur le ballon. Car, si on les laisse développer leur jeu, ce sera compliqué", prévient le Bouvignois, bien conscient que l’agenda de son équipe va se corser, ces prochaines semaines. "Après le week-end de repos, s’enchaîneront notre déplacement à Mons, puis les duels avec Tournai, Couvin-Mariembourg et Aische, plus tard. Je pense que ce seront de beaux matchs. Et on aime bien affronter les grosses équipes, relever les challenges qu’elles nous proposent. Mais il faut reprendre l’avantage au niveau de l’envie car, pour l’instant, j’ai l’impression que les autres équipes en ont plus que nous. C’est un voyant qu’on doit remettre au vert."