Couvin doit rebondir

Nouvelle finale pour les Fagnards qui après leur récolte d’un point sur six lors des deux dernières semaines face à Tamines et Monceau, doivent absolument se reprendre ce samedi avec la réception de Braine, une équipe qui tourne plutôt bien ces derniers temps. "Les garçons sont conscients de ce qu’ils doivent faire, mentionne le coach fagnard, Fabrice Lebrun. Quand on leur pose la question de ce qui n’a pas été le week-end dernier, ils n’ont rien à répondre et savent que c’est sur le terrain qu’ils doivent travailler." Après un très bon mois de janvier, les Mariembourgeois connaissent un petit arrêt dans leur élan. "Le championnat n’est pas encore terminé, poursuit Fabrice Lebrun. Tout peut aller très vite dans cette série. Deux victoires et on est au niveau de Braine au classement mais deux défaites et tout peut dégringoler. Il faut se montrer le plus constant possible et ne pas paniquer au moindre mauvais résultat."