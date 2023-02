Claude: "Je suis un peu perdu"

Passé par Nassogne et Marloie, Jérôme Claude connaît le football luxembourgeois et se méfie du déplacement de dimanche à Habay. "Je connais évidemment un peu cette équipe pour avoir déjà affronté quelques joueurs de cette formation par le passé. Pour moi, Habay est clairement la meilleure équipe rencontrée durant le premier tour", indique le buteur cinacien qui, s’il est moins en réussite cette saison, a donné un fameux coup de main à son club la semaine passée en inscrivant le but de la victoire face à Libramont. "C’est clair que ce match et ces trois points nous ont fait beaucoup de bien et qu’il y a un peu moins de pression mais, nous ne sommes pas encore sûrs de nous sauver. Je pense qu’il faudra encore prendre quelques points pour y parvenir. Nous allons donc tenter d’en prendre où cela sera possible et pourquoi pas, dès ce dimanche. Il faudra en tout cas se montrer solidaires pour y parvenir, continue celui qui, malgré son manque de réussite, ne ménage pas ses efforts en attaque et n’a pas encore resigné dans son club actuel. Nous n’avons pas encore discuté avec la direction et honnêtement, je suis un peu perdu et je ne sais pas quoi faire. Je suis un peu déçu de notre saison, tant sur le plan collectif que sur le plan personnel. Je pense que nous avions le groupe pour faire mieux". Il reste huit matchs à Jérôme pour faire taire les sceptiques.