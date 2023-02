À la découverte de la lutte

Débutants ou non

Au total, pas moins de 22 jeunes sont de la partie. Ils découvrent la discipline, pour certains, ou peaufinent leurs gammes pour d’autres. "Certains sont déjà adhérents au club, alors que d’autres n’ont jamais essayé la lutte avant cette semaine. Au LCN, nous avons une filière LCN Kids, où les séances se donnent à l’Adeps de Jambes, et une filière pour les plus âgés, où les entraînements se donnent à raison de quatre séances par semaine à Tabora", poursuit le moniteur. Si le but du stage est de faire découvrir la lutte à de petites têtes blondes, l’objectif est également de faire une sorte de recrutement d’adhérents.

Des garçons et des filles

Si les garçons sont en majorité, quelques filles s’essaient également à la lutte, pour le plus grand plaisir des moniteurs. "Nous aimerions, par la suite, pouvoir créer une filière féminine au sein du club. Malheureusement, pour le moment, elles sont encore trop peu nombreuses pour pouvoir le faire".

Pour les intéressés, c’est trop tard pour le stage de ces congés scolaires ci mais lors du congé de Pâques, une semaine de stage devrait à nouveau être organisée.