Arbitre: Solheid.

Cartes jaunes: Fabris, Servidio, Digiugno.

Buts: François (1-0, 7e), Cappelle (2-0 csc, 13e), François (3-0, 31e), Dubois (3-1, 39e), Lambert (4-1, 40e), Servidio (5-1, 51e) Servidio (6-1, 70e), Furnemont (6-2, 83e)

BIESME: Jacquet, Depamelaere, Verelst, Dubois (78e Graulus), Mollet, Fabris, Servidio (71e Dechamps), Lambert (77e Van den Abeele), François (67e Digiugno), Lisot, Blanchard.

CHEVETOGNE: Evrard, Sevrin, Santarossa (68e Servais), Gregoire, Minon, Cowez (81e Furnemont), Mathieu, Mailleux, Dubois, Simon, Cappelle.

"I l y avait une division d’écart entre les deux équi pes", tels étaient les mots de Bora Diluzolele, T1 de Chevetogne, après la rencontre.

Tout commençait à la 7e, lorsque François ouvrait le score sur penalty, sifflé pour une faute de main (1-0).

À la 13e, un centre tendu de Lisot était dévié par Cappelle dans son propre but (2-0), mettant ainsi Biesme sur du velours. Les visités déroulaient ensuite et François réalisait le doublé dès la 31e (3-0).

Chevetogne réduisait l’écart 8 minutes plus tard par Dubois (3-1), mais Lambert inscrivait le 4e but biesmois dans la foulée.

Les deux équipes reprenaient sur le même rythme en 2e mi-temps et Servidio plantait rapidement le but du 5-1 d'un joli solo (51e), puis celui du 6-1 (70e).

Furnemont, à peine monté au jeu, réduisait un peu l’écart à la 83e, récompensant de valeureux Cinaciens qui ont tout donné jusqu’au bout.

"C’était important de se relever après le couac de la semaine dernière, se réjouissait Olivier Defresne. Il y avait de l’envie dès le début, on a bien entamé la rencontre en étant efficaces rapidement. On savait qu’on avait fait le plus dur et ensuite, il fallait gérer. C’est une victoire méritée qui va faire du bien pour la confiance. "