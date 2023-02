Van Hoecke lance une épreuve à Laneffe

On ne peut que se réjouir, dès lors, de voir de nouvelles épreuves apparaître. Comme celles pour les cadets et les juniors planifiées le samedi 22 avril, à Laneffe. Sous l’appellation Grand Prix Ferdinand Bracke, du nom de l’ancien Recordman de l’Heure. Derrière ce joli projet, on retrouve Justin Van Hoecke, l’ancien coureur professionnel.

Spécialiste de la piste, le rapide cycliste de Fraire a été jusqu’à l’échelon des professionnels au sein de l’équipe Wallonie-Bruxelles, avant de mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison 2013. "Quand j’ai arrêté, je suis resté assez loin du vélo, raconte le sympathique Namurois. J’ai aussi arrêté de rouler." Il s’est trouvé un boulot et a fondé une famille (deux enfants). "Mais pendant le Covid, j’ai recommencé à faire du vélo. La passion est rapidement revenue ! Depuis, je continue à rouler pour le plaisir, sans penser à des compétitions, mis à part quelques défis comme pourraient l’être des Gran Fondo."

L’arrivée au sommet de la bosse

À force de rouler avec un groupe d’une quinzaine de cyclistes dans les environs de Walcourt, il lui vient l’idée d’y organiser une course. "Notre région est magnifique pour les parcours, mais pas énormément exploitée en termes de courses, poursuit Justin Van Hoecke. J’avais aussi entendu que Sprint 2000 Charleroi, mon club de cœur, cherchait un endroit pour une compétition. Arnaud Guillaume a également fait part de sa grande envie d’organiser une épreuve. Tout s’est bien mis en place. Cela m’a motivé à me réinvestir dans le vélo."

Avec ce Grand Prix Ferdinand Bracke, à Laneffe. Qui promet d’être corsé. "J’ai voulu mettre sur pied une course difficile, qui sort du concept de la kermesse locale . Je voulais un circuit avec un Grand Prix de la Montagne, qui pourrait attirer des coureurs flamands. Il y aura donc la côte de Laneffe à chaque tour de circuit. L’arrivée se fera d’ailleurs au sommet de la bosse."

Avec l’espoir que cette première édition se déroule bien. Car on sent Justin Van Hoecke très motivé par cette première expérience de l’autre côté de la barrière. "Ce serait super, plus tard, d’organiser une plus grande épreuve", ajoute-t-il !