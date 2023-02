Un samedi soir de feu à Jemeppe et à Anhée

B.C.: Oui, tant pour nous que pour Anhée. Sans oublier Romedenne, qui reste en embuscade. Nos filles avaient raté le coche à l’aller, en étant battues 3-0 à Anhée. Elles n’avaient pas joué sur leur valeur et seront donc animées par un fort esprit de revanche.

A.R.: Pour moi, non. Sauf si nos hôtes s’emparent des trois points. Dans ce cas, je pense qu’ils fileraient vers le titre, d’autant qu’ils n’auraient plus de gros matchs par la suite. Nous, on devra notamment encore recevoir Floreffe B et Doische, qui nous avaient vaincus chez eux.

F.L.: Nos adversaires étant très proches, je pense qu’une défaite de notre part relancerait le championnat. Aucune équipe ne peut donc être tout à fait sereine et se trouve dans l’obligation de s’imposer.

Prêts à monter ?

B.C.: On a déjà une équipe féminine en promotion, mais on ne refuserait pas de voir notre P1 l’y rejoindre. La plupart des joueuses sont des mamans qui ont la trentaine et qui ne rechigneraient pas à aller (re)-faire un tour à l’étage supérieur un an ou deux.

A.R.: Ce n’est pas un objectif en soi, mais si on termine en ordre utile pour monter, cela prouverait qu’on y a notre place. Certains de nos joueurs ont déjà évolué plus haut. Le cas échéant, on en parlera évidemment avec eux. Mais, en tout cas, on ne les freinera pas.

F.L.: On en avait déjà discuté en fin de championnat dernier. Car on savait qu’avec l’arrivée de plusieurs ex-joueuses de la N2 de Profondeville, et avec le noyau disponible chez les garçons, on allait aligner deux équipes pouvant viser la montée. La volonté est donc celle-là dans les deux noyaux, même si certain(e)s savent que des renforts seraient nécessaires et viendraient peut-être prendre leur place. Le seul embêtement, c’est qu’on ne sait plus jouer nos matchs à domicile sur le même week-end, car nos trois équipes premières doivent utiliser le grand terrain.

La coupe ou le titre ?

B.C.: notre équipe retrouvera déjà celle d’Anhée le 11 mars, pour ce qui sera la finale avant la lettre. Moi, je préfère gagner une coupe, c’est plus rémunérateur vu qu’il y a une petite somme pour les lauréats. Un titre de champion, ça coûte, car il faut investir, si on veut renforcer l’équipe.

A.R.: La coupe (NDLR: son équipe recevra Jemeppe B en demi, le 10 mars). Je n’ai joué qu’une seule finale jusqu’ici. Sur un match, on peut tout espérer, même contre un adversaire plus fort. Et puis, cela se déroule dans une ambiance différente. Mais l’idéal, ce serait de gagner les deux.

F.L.: L’ambition est de monter, mais nos filles peuvent toujours réaliser le doublé. Nos messieurs, eux, ont eu la malchance de tomber sur une Promotion d’entrée. Et ils auraient pu se qualifier.