Un retour plus serein qu’à l’aller ? Pas sûr…

"À domicile et avec plusieurs joueurs habitués des grands rendez-vous, nous espérons une rencontre plus sereine que la première manche, espère le président malonnois Damien Dussart. Ayant réussi à limiter l’écart à quatre points, j’espère une bonne entame de match afin de renverser rapidement la vapeur et de mettre la pression de leur côté". Fin janvier, le match aller avait donné droit à du suspense mais aussi à une rencontre tendue (53-49). "Le match de ce samedi s’annonce disputé entre deux équipes qui vont tout donner pour accéder à la finale, confie Antonin Gilet. Après avoir été dominé à l’aller mais avec une courte défaite, à nous d’être meilleurs. Nous aurons l’avantage de jouer chez nous où nous sommes généralement plus forts… Nous comptons sur notre incroyable public pour nous y aider. et de poursuivre Si Natoye joue un basket différent du nôtre, nous devrons imposer notre jeu. Mais, vu le talent des jeunes Natoyens, il est certain que ça ne sera pas évident". Si Thimister et Deheneffe sont blessés, Pilette est absent. "Je suis content d’aborder ce match retour avec quelques points d’avance, confie le Natoyen Bastien Gilain. Si mes joueurs veulent atteindre la finale ils devront sortir une prestation"5 étoiles". Ils ont prouvé qu’ils pouvaient faire douter une des meilleures équipes de P1. Il est clair que se rendre au Champ Ha n’est pas facile, car en plus de devoir faire face aux intimidations de certains joueurs et du coach adverse, il va falloir gérer la pression que va mettre le bouillant public local. Ce sera un bon test pour mes jeunes gars. Si nous n’aurons rien à perdre lors de cette partie, nous irons à Malonne pour nous amuser. J’espère juste que ce sera une belle fête et que l’intégrité physique de mes joueurs sera respectée, contrairement au match aller".