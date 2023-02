St-Gérard se sépare de son entraîneur

Le comité brognois, après concertation avec ses joueurs, a décidé cette semaine de ne plus continuer la collaboration avec son coach, Laurent Dimanche, pourtant toujours 4e et en position de qualification au tour final. Les derniers résultats et le message qui ne passait plus auprès des joueurs pour les uns et les entraînements et matchs suivis "à la carte" pour d’autres sont les raisons principales invoquées par les deux parties. La fin de championnat sera assurée par le T2 Marcel Picavet.