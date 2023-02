Place a été retardé cet hiver

Le très prometteur Namurois affiche donc un retard de condition par rapport à la forme qu’il aurait dû avoir à cette période de l’année. Sans se montrer inquiet. La saison est longue. Le but est de bien se remettre et d’être prudent par rapport à ce genou. "Je sens effectivement que j’ai du retard. Je ne vais d’ailleurs pas reprendre la compétition ce week-end", poursuit le vainqueur sortant du DH Challenge Ekoï des juniors. "Je ferai ma première course dans la première partie du mois de mars, en Grèce, sur le Tour de Rhodes."

Soit une course classée en catégorie 2 à l’Union Cycliste Internationale. Et que l’ancien sociétaire de Sprint 2000 Charleroi, qui avait été repris dans la sélection des Juniors d’AG2R-Citroën, effectuera avec sa nouvelle formation, l’équipe continentale Hagens Berman Axeon. "Je suis très content de mon intégration. J’ai fait un super-stage, l’effectif et le staff sont vraiment très chouettes."