Petigny - Meux : deux visions mais un match arrêté

"Il vient pour blesser"

À Meux, la version n’est pas la même, comme l’explique un joueur: "Je suis tout à fait d’accord pour dire qu’en aucun cas, un supporter peut monter sur le terrain. Nous sommes contre toute forme de violence dans le foot et ces événements nous attristent. Il s’agit d’une des valeurs du club de Meux et c’est ce que nous inculquons aussi aux équipes de jeunes. Mais le joueur n’a pas été attrapé par le cou, il a été ceinturé au niveau du torse en ayant pour but de protéger le joueur agressé. Aucune autre action physique n’a été entreprise par le supporter envers le joueur ou n’importe quel autre membre de Petigny. Il s’en est suivi une échauffourée. L’arbitre a alors sifflé la fin du match et nous sommes rentrés au vestiaire. Le joueur décrit la faute comme"légère". Or, il ne vient pas avec l’intention de jouer le ballon, mais pour blesser. Il arrive en pleine course avec le coude en avant pour dégager le joueur de Meux en dehors du terrain. La raison pour laquelle il n’a pas été sanctionné d’une rouge ou jaune, c’est que le match était arrêté."

De son côté, le coach Claudio Batatinha espère que le CP confirmera le résultat. "On jouait la 97e, c’était dans leur camp et l’arbitre allait siffler. On mérite cette qualification, mes joueurs ont tout donné dans ce vrai match de Coupe. Sur l’incident, j’étais trop loin pour voir ce qui s’est passé".

Après la plainte de Flavion contre Gd-Leez (verdict le 2 mars) synonyme de report d’un quart de finale, le CP va devoir trancher pour savoir qui de Meux B ou de Petigny accueillera le Condrusien en demi-finales.