Petigny-Meux arrêté en fin de match: "Un supporter m’a pris par le cou"

On jouait les arrêts de jeu, Meux menait 3-4 puis le match a basculé. "Tout est parti d’un duel le long de la ligne, explique Damien Ducoeur. Je touche le joueur de Meux avec l’épaule et il tombe. C’est un duel assez costaud mais l’arbitre ne sort aucune carte. Un autre joueur de chez eux s’approche ensuite de moi et je tends mon bras pour lui dire de se calmer. Ça aurait dû en rester là mais tout d’un coup, j’ai senti quelqu’un qui m’attrapait en me mettant le bras autour du cou et me tirait en arrière".