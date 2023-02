Namêche et Jemeppe, meilleurs clubs namurois

Deuxièmes derrière l’inaccessible Pont-de-Loup, les Jemeppois accueillent Morlanwelz, cinquièmes. "Grâce à notre succès sur Mont-Marchienne et à la défaite de Florennes à Piéton, nous avons cinq unités d’avance sur le quatrième, se réjouit Rémi Warnier. Ce sera un déplacement difficile, contre une équipe capable de tout. Au complet, nos hôtes peuvent battre n’importe qui. Mais déforcés, ils peuvent aussi être battus contre toutes les équipes. Je n’ai plus que six joueurs du noyau A. Napoleone est absent. Aux sports d’hiver, le gardien Yernault sera absent pour deux rencontres. L’équipe B étant au repos, nous en profiterons pour prendre un de ses joueurs et ainsi compter deux éléments sur le banc." Le noyau devrait être le suivant: Barbach, J-L. Fabris, Hauben, Taouchant et Rém. Warnier.