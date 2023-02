Les Namurois ont préparé leur second tour à Barcelone

Dans une semaine débutera le second tour du championnat outdoor pour les Namurois, versés dans la poule B des play off de Nationale 1, en compagnie de l’Antwerp, du White Star et d’Indiana. La préparation a, cette année, été marquée par un stage de team building à Barcelone, du 15 au dimanche 19 février. "On est allé dans un centre où se retrouvent beaucoup d’équipes à cette période, d’Espagne, de Belgique et d’ailleurs. Cela fait au moins cinq ans que je m’y rends avec les teams que j’entraîne. Pour Namur, c’était une première là-bas, même si le club organisait déjà des stages les années antérieures, sur deux ou trois jours", raconte François Fabri, qui emmena quasi l’entièreté de son noyau en Catalogne. "Au programme, on avait évidemment des séances d’entraînement, centrées sur le physique et le hockey, mais aussi trois matchs amicaux, contre une équipe locale et deux hollandaises. Pas de belges, non. Le but, c’est aussi d’aller à la rencontre d’autres cultures, d’autres approches de jeu, et de pouvoir y réagir sur le terrain."