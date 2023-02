Le leader invaincu au menu des Mosans

Toujours à la recherche de son meilleur basket, Profondeville n’a d’autre choix que de le retrouver pour la visite du Castor Braine, leader invaincu. "Pour ce match, les données sont on ne peut plus claires, prévient le coach profondevillois Thomas Dustin: soit nous sommes capables de tenir le même rythme pendant quarante minutes à notre niveau, soit l’issue ne fera aucun doute. En face, nous sommes face à une équipe en pleine confiance qui trouve toujours des solutions dans les moments difficiles. Nous devons faire le match parfait pour espérer, et ce n’est pas impossible, être les premiers à faire tomber cette formation."