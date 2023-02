Jacques a bien travaillé

De nombreux coureurs de la région vont retrouver leur peloton ce week-end. Avec l’ouverture de la saison en Wallonie, à Villers-le-Temple, et ses épreuves pour cadets, juniors et élites et espoirs. Dans cette dernière catégorie, on retrouvera Lucas Jacques. Le coureur de Mazy va entamer sa seconde saison chez les moins de 23 ans. "Il a passé un bon hiver", commente l’ancien professionnel Julien Stassen, un des nouveaux directeurs sportifs de son équipe continentale Bingoal-Wallonie Bruxelles Development Team. "Il était par exemple bien en jambes lors de notre stage en Espagne. On verra déjà ce que cela donne sur les premières courses. Et à Villers-le-Temple ce samedi, une des belles épreuves en Wallonie avec un parcours difficile qui peut lui convenir. Car il aime bien les bosses et a une bonne petite pointe de vitesse, dans un petit groupe. Il sera, le lendemain, sur l’interclubs de Gand-Staden."