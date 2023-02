Lucas Geurde impatient de jouer dans le Parc

Après avoir connu ses premières minutes sous le maillot rochefortois face à Huy la semaine dernière, l’ancien Sprimontois a hâte de goûter à ses premières sensations à domicile. "J’étais déjà venu au Parc des Roches avec Sprimont la saison dernière. Je jouais justement devant les supporters et ils chantaient tout le match. Je regarde tous les matches à domicile depuis le bord du terrain et l’ambiance au Parc, c’est quelque chose. J’attends ça avec impatience."

Éloigné des terrains depuis 9 mois, Lucas Geurde n’a pas ménagé ses efforts pour revenir en forme. "Il faut être fort mentalement, surtout quand c’est la deuxième fois que cela arrive. J’étais suivi par le kiné et le préparateur physique du club. J’avais un programme à côté. Je ne me contente pas que des entraînements. Quand je commence un peu plus tard au boulot, j’en profite pour aller à la salle de sport. Ce sont ces petits détails qui font la différence", conclut Geurde. Et cela porte ses fruits. Blessé lors du dernier tour final, il est déjà d’attaque.