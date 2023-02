Des absents de toute part

Inefficace à battre des cadors de la série, Natoye a enfin vaincu le signe indien en s’offrant le CEP. Même s’ils se présentent à Huy, lanterne rouge et déjà condamné, dans la peau du favori, les Jaunes s’en méfient à cause de la multiplication de bobos. "La moitié de mon noyau rencontre des blessures, confie le coach, Laurent Costantiello. C’est une problématique, surtout avant les échéances à venir. En particulier, les pivots sont tous touchés. Seul Van Landschoot, en délicatesse avec son épaule, sera opérationnel. Les autres seront laissés au repos. Raison pour laquelle on ne se rendra pas à Huy les mains en poche."